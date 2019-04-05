Хоккеист Мелешко, игравший вместе с Лукашенко, заболел коронавирусом

Хоккеист команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус.
«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19.
Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – сказала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
11 апреля Лукашенко играл в одной команде с Мелешко. 37-летний хоккеист провел 396 матчей за карьеру в КХЛ.
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