Александр Волкановски: «Первый бой с Махачевым был похож на шахматную партию»

Александр Волкановски вспомнил первый бой с Исламом Махачевым.

«Вы могли видеть улыбку на моем лице во время боя, я получал удовольствие. Бой был похож на шахматную партию», – сказал боец UFC Александр Волкановски.

В первом бою Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 284 в Австралии.

Александр Волкановски: «Сотрясение после боя с Махачевым было тяжелее, чем после поединка с Топурией»