Александр Волкановски: «Первый бой с Махачевым был похож на шахматную партию»
Александр Волкановски вспомнил первый бой с Исламом Махачевым.
«Вы могли видеть улыбку на моем лице во время боя, я получал удовольствие. Бой был похож на шахматную партию», – сказал боец UFC Александр Волкановски.
В первом бою Ислам Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Бой состоялся на турнире UFC 284 в Австралии.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ringside24
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