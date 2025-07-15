Тони Фергюсон: «Я боролся с Джоном Джонсом в колледже и почти победил. Проиграл в один балл»

Тони Фергюсон рассказал, что боролся с Джоном Джонсом.

«Я поднялся на две весовые категории в колледже. Парень в 83 кг травмировался, а я до этого выиграл национальный чемпионат в 75 кг. Я поднялся на две весовые и на взвешивании показал 79 кг.

Я боролся с парнями, которые гоняли с 91 кг до 83 кг, и я стал среди них третьим в тот год. Боролся с Джоном Джонсом и проиграл ему в один балл. Почти победил», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

После поражения от Майкла Кьезы в августе-2024 Фергюсон покинул UFC. Он ушел из лиги на серии из восьми поражений – худший показатель в истории.

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