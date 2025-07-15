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Дастин Порье: «Однажды я сдавал мочу и кровь для допинг-теста в автосалоне, покупал машину»

Дастин Порье рассказал, как сдавал допинг-тест в автосалоне.

«Я покупал машину, подписывал документы. Мне позвонили и сказали, что меня ждут дома для допинг-теста.

Они сказали: «Если ты не сможешь приехать домой в течение часа, чтобы сдать анализы, это будет засчитано как проваленный тест». Я ответил, что не могу прийти, и они поехали ко мне в автосалон. Я сдал анализ крови и мочи прямо там», – сказал боец UFC Дастин Порье.

Дастин Порье и Макс Холлоуэй подерутся в ночь на 20 июля в главном событии UFC 318.

Макс Холлоуэй: «На 100% уверен, что Порье зарубится со мной в центре октагона»

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: SHAK MMA
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