Витор Белфорт и Вандерлей Силва проведут боксерский поединок в Бразилии

Витор Белфорт и Вандерлей Силва проведут бой по правилам бокса.

Витор Белфорт и Вандерлей Силва подерутся в главном событии Spaten Fight Night 2 27 сентября в Сан-Паулу, Бразилия.

Белфорт и Силва дрались в UFC в октябре-1998, Белфорт победил нокаутом за 44 секунды. Бой также проходил в Сан-Паулу.

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