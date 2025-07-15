Витор Белфорт и Вандерлей Силва проведут боксерский поединок в Бразилии
Витор Белфорт и Вандерлей Силва проведут бой по правилам бокса.
Витор Белфорт и Вандерлей Силва подерутся в главном событии Spaten Fight Night 2 27 сентября в Сан-Паулу, Бразилия.
Белфорт и Силва дрались в UFC в октябре-1998, Белфорт победил нокаутом за 44 секунды. Бой также проходил в Сан-Паулу.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
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