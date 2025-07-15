Дюбуа – о бое с Усиком: «Самый большой бой в моей жизни. Странно, что нет ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя»

Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша с Александром Усиком.

«Это самый большой бой в моей жизни. Странно, но нет того ажиотажа, которого я ожидал от объединительного боя. Хотя, возможно, все изменится в день поединка. Каждый мой бой сопровождается каким-то странным настроением. Не могу понять, почему так.

Джошуа тоже не особо занимался трештоком. Но каждый его бой – аншлаг и шоу. А с моими боями всегда что-то такое непонятное», – сказал Даниэль Дюбуа.

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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