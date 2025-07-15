Александр Усик: «Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую Дюбуа»
«Даниэль – молодой парень, опасный. Хороший удар, хорошие боксерские навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к бою.
Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую его», – сказал чемпион мира Александр Усик.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели вторую дуэль взглядов
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Talksport
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