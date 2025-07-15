Александр Усик: «Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую Дюбуа»

«Даниэль – молодой парень, опасный. Хороший удар, хорошие боксерские навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к бою.

Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую его», – сказал чемпион мира Александр Усик .

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели вторую дуэль взглядов