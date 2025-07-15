Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели вторую дуэль взглядов

Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов.

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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Портрет Усика – что делает его чемпионом?