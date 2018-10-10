Партнер Майка Тайсона по производству каннабиса собирается приобрести права на название «Камп Ноу»

Деловой партнер бывшего чемпиона мира по боксу по производству каннабиса Алки Дэвид намерен приобрести права на переименование стадиона «Барселоны».

«Это возможность, к которой я отношусь с оптимизмом. Это исторический момент в спорте. Он хорошо согласуется с моими текущими планами.

Мы пошли на контакт в начале недели. Я уверен, что сделка будет заключена», – сказал Дэвид.

Состояние бизнесмена оценивается в 2,6 млрд фунтов. Помимо каннабидиола Дэвид управляет рядом бизнесов.

На этой неделе «Барселона» объявила о намерении продать права на название «Камп Ноу». Сделка будет заключена на сезон-2020/21. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

«Барса» и «Реал» хотят доиграть сезон на 6-тысячных стадионах – «Йохан Кройфф» и «Альфредо Ди Стефано»

«Барселона» впервые продаст права на название «Камп Ноу». Говорят, всего на год из-за коронавируса, но, кажется, все сложнее