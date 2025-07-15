Даниэль Дюбуа: «Моя задача – сломать все, в чем Усик силен. У него есть уязвимые места»

Даниэль Дюбуа высказался о реванше с Александром Усиком.

«Я стал другим бойцом. Я делаю то же, что и раньше, но намного лучше. Я иду к тому, о чем мечтал мой отец еще до того, как я стал боксером. Он всегда говорил, что я стану чемпионом мира в супертяжелом весе, стану легендой вроде Фрэнка Бруно, Леннокса Льюиса.

Усик достиг всего, что только можно. Но моя задача – сломать все, в чем он силен. У него есть уязвимые места», – сказал чемпион мира Даниэль Дюбуа .

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Портрет Усика – что делает его чемпионом?