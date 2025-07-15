Арман Царукян: «Либо дерусь за титул с Топурией, либо с кем-то другим в августе или в сентябре»
Арман Царукян рассказал, когда проведет следующий бой.
«Сказали, что на этой или на следующей неделе должны определиться. Либо дерусь за титул с Топурией, либо до боя за титул провожу еще один поединок. В августе или в сентябре», – сказал боец UFC Арман Царукян.
В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе.
Арман Царукян в 2024 году победил Оливейру раздельным решением судей.
Илия Топурия: «Царукян – бесполезный. Сколько раз Оливейра мог его финишировать?»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: GLOBAL REALITY
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