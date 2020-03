Экс-чемпион UFC в двух дивизионах вынужден проводить тренировки в подвале собственного дома.

Тренировочный зал Макгрегора в Дублине был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Conor’s throwing bombs in the basement 💣 (via @TheNotoriousMMA, h/t @ESPNRingside) pic.twitter.com/CA3xmb0QRe