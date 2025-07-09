Вечер бокса в Лондоне: Усик против Дюбуа, Околи – Лерена и другие бои
19 июля в Лондоне (Англия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком (23-0) и Даниэлем Дюбуа (22-2).
Другие бои турнира:
● Лоуренс Околи (21-1) – Кевин Лерена (31-3);
● Даниэль Лапин (11-0) – Льюис Эдмондсон (11-0);
● Владислав Сиренко (22-0) – Соломон Дакрес (9-1).
Начало боксерского вечера – в 22:00 по московскому времени.
Усик снова подерется за абсолюта – со здоровяком, от которого пропустил тот самый удар в пах
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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