1

Вечер бокса в Лондоне: Усик против Дюбуа, Околи – Лерена и другие бои

19 июля в Лондоне (Англия) состоится вечер бокса. В главном событии пройдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком (23-0) и Даниэлем Дюбуа (22-2).

Другие бои турнира:

● Лоуренс Околи (21-1) – Кевин Лерена (31-3);

● Даниэль Лапин (11-0) – Льюис Эдмондсон (11-0);

● Владислав Сиренко (22-0) – Соломон Дакрес (9-1).

Начало боксерского вечера – в 22:00 по московскому времени.

Усик снова подерется за абсолюта – со здоровяком, от которого пропустил тот самый удар в пах

💰 Сколько Усик и Дюбуа заработают за реванш?

Верите, что Дюбуа победит Усика?369 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Верите, что Дюбуа победит Усика?369 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoАлександр Усик
logoДаниэль Дюбуа
logoВладислав Сиренко
logoбокс
logoДаниэль Лапин
logoЛоуренс Околи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Теренс Кроуфорд: «Усик победит Дюбуа. Без вопросов»
75 июня, 09:29
Бриедис считает, что Усик должен был завершить карьеру после первого боя с Фьюри: «Нужно уходить красиво – есть такая песня»
1023 мая, 09:30
Даниэль Дюбуа – о подготовке к бою с Усиком: «Я заберу все пояса»
120 мая, 12:16
Главные новости
Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»
13сегодня, 17:15
Джейк Пол: «Поединок с Джошуа состоится. Он согласился подраться со мной в следующем году»
4сегодня, 16:45
Муртазалиев считает, что Чимаев победит дю Плесси: «Вообще без вопросов. Либо забьет, либо задушит»
2сегодня, 16:25
Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»
11сегодня, 15:00
Игорь «Имеля» Ионов: «Больше 10 лет работаю массажистом на пляжах Анапы. Как говорится: «Бабки мнутся, деньги льются!»
5сегодня, 14:50
Александр Волкановски: «Сотрясение после боя с Махачевым было тяжелее, чем после поединка с Топурией»
6сегодня, 14:25
Сэндхаген не хочет драться с Двалишвили в ноябре: «В Нью-Йорке просто безумные налоги»
6сегодня, 13:35
UFC в ноябре проведет дебютный турнир в Катаре
1сегодня, 12:55Фото
Тренер Маддалены: «UFC ненавидит бойцов из Дагестана. Мы избавим промоушен от Махачева»
13сегодня, 11:15
Александр Волков: «Предпочел бы, чтобы UFC признали результат боя с Ганом ошибкой – и дали мне титульник»
1сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49