Боец UFC Ковингтон о коронавирусе: «Небольшой грипп, а все паникуют. Все под контролем»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал решение промоушена отменить три турнира в марте-апреле из-за пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что это правильное решение. Мы здоровые, молодые и профессиональные атлеты. Мы и так делаем достаточно опасное дело, когда сражаемся друг с другом в октагоне.

Так что же опасного в небольшом гриппе, который происходит прямо сейчас? Я думаю, что людям просто нужно больше понимать, что происходит.

Мыть руки, дистанцироваться от общества и тому подобное. Но, как профессиональные спортсмены, мы достаточно рискуем.

Все паникуют и действуют нерационально. Все под контролем, а Америка – самая великая страна в мире, все будет в порядке. Все вернется на круги своя», – сказал Ковингтон.

UFC отменил три турнира из-за коронавируса

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