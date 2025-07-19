Макс Холлоуэй: «Жестокость – одно слово, которым я могу описать титул BMF»

Макс Холлоуэй объяснил, с чем у него ассоциируется пояс BMF.

«Одно слово, которым я могу описать титул BMF – жестокость. Это именно то, с чем у меня ассоциируется этот пояс. Вспоминая всех парней, которые дрались за него до меня, приходит на ум лишь жестокость. Много жестокости. Как-то так», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Поединок между Дастином Порье и Максом Холлоуэем за пояс BMF пройдет в ночь с 19 на 20 июля. Бой возглавит турнир UFC 318.

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