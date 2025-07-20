PFL Africa 1: Ван Стинис задушил Эблина, Дитчева победила Инабу и другие бои
19 июля в Кейптауне (ЮАР) состоялся турнир PFL Africa 1. В главном событии прошел поединок за пояс чемпиона в среднем весе между Джонни Эблином (16-1) и Костелло ван Стинисом (17-3).
Ван Стинис победил Эблина удушающим приемом в пятом раунде.
Другие бои турнира:
● Дакота Дитчева (15-0) победила Сумико Инабу (8-2) единогласным решением судей;
● Эй Джей Макки (23-2) победил Ахмеда Магомедова (11-2) единогласным решением судей;
● Маккашарип Зайнуков (17-4) победил Такеши Изуми (6-4) единогласным решением судей;
● Денис Гольцов (36-9) проиграл Кори Андерсону (19-6) техническим нокаутом во втором раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости