PFL Africa 1: Ван Стинис задушил Эблина, Дитчева победила Инабу и другие бои

19 июля в Кейптауне (ЮАР) состоялся турнир PFL Africa 1 . В главном событии прошел поединок за пояс чемпиона в среднем весе между Джонни Эблином (16-1) и Костелло ван Стинисом (17-3).

Ван Стинис победил Эблина удушающим приемом в пятом раунде.

Другие бои турнира:

● Дакота Дитчева (15-0) победила Сумико Инабу (8-2) единогласным решением судей;

● Эй Джей Макки (23-2) победил Ахмеда Магомедова (11-2) единогласным решением судей;

● Маккашарип Зайнуков (17-4) победил Такеши Изуми (6-4) единогласным решением судей;

● Денис Гольцов (36-9) проиграл Кори Андерсону (19-6) техническим нокаутом во втором раунде.