UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие бои
В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана) состоится турнир UFC 318. В главном событии пройдет поединок за титул BMF между Максом Холлоуэем (26-8) и Дастином Порье (30-9).
Другие бои турнира:
● Пауло Коста (14-4) – Роман Копылов (14-3);
● Кевин Холланд (28-13) – Даниэль Родригес (19-5);
● Дэн Иге (19-9) – Патрисио Фрейре (36-8);
● Майкл Джонсон (23-19) – Даниэль Зеллхубер (15-2);
● Брендан Аллен (24-7) – Марвин Веттори (19-7-1).
Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 04:15 по московскому времени.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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