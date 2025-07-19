8

UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие бои

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана) состоится турнир UFC 318. В главном событии пройдет поединок за титул BMF между Максом Холлоуэем (26-8) и Дастином Порье (30-9).

Другие бои турнира:

● Пауло Коста (14-4) – Роман Копылов (14-3);

● Кевин Холланд (28-13) – Даниэль Родригес (19-5);

● Дэн Иге (19-9) – Патрисио Фрейре (36-8);

● Майкл Джонсон (23-19) – Даниэль Зеллхубер (15-2);

● Брендан Аллен (24-7) – Марвин Веттори (19-7-1).

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 04:15 по московскому времени.

Холлоуэй и Порье провели первую битву взглядов перед боем на UFC 318

Холлоуэй – о поединке с Порье: «Он прервал мою рекордную серию из 13 побед. Я провожу его на пенсию»

Верите, что Дюбуа победит Усика?9832 голоса
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
logoДастин Порье
logoПауло Коста
logoРоман Копылов
logoКевин Холланд
logoПатрисио Фрейре
logoМарвин Веттори
logoufc 318
logoMMA
Брендан Аллен
logoДэн Иге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пауло Коста: «Если выиграю у Копылова, брошу вызов ублюдку Чимаеву»
215 июля, 06:40
Аспиналл считает, что Порье победит Холлоуэя, Коста – Копылова
314 июля, 18:31
Биспинг – о поединке Порье и Холлоуэя: «Это будет сенсационная рубка»
14 июля, 14:22
Главные новости
UFC ведет переговоры о поединке Александра Ракича и Азамата Мурзаканова в октябре (Вестник MMA)
54 секунды назад
Усик и Дюбуа 19 июля подерутся на «Уэмбли». Все, что об этом нужно знать
25сегодня, 11:01
Вечер бокса в Лондоне: Усик против Дюбуа и другие бои. Главное событие – около 01:00 по мск
31сегодня, 10:40
Леннокс Льюис: «Праймовый я победил бы Усика. У меня нашлось бы много приемов»
12сегодня, 10:38
Усик – о Великобритании: «Мой второй дом. Очень уважаю эту страну и местных фанатов»
2сегодня, 09:47
Тим Цзю – о слабостях Фундоры: «Какой-то он чопорный. Его физическое преимущество может сыграть и отрицательную роль»
1сегодня, 09:09
Дюбуа дождался реванша с Усиком, а вас ждет бонус – 100 000 рублей для новых игроков
сегодня, 09:00Реклама
Джастин Гейджи: «Соперником Топурии должен стать я или Царукян. Кажется, у меня лучшее положение»
2сегодня, 07:45
Макс Холлоуэй: «Жестокость – одно слово, которым я могу описать титул BMF»
1сегодня, 07:26
PFL Africa 1: Эблин против ван Стиниса, Дитчева – Инаба и другие бои
1сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49