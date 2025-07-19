UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие бои

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана) состоится турнир UFC 318 . В главном событии пройдет поединок за титул BMF между Максом Холлоуэем (26-8) и Дастином Порье (30-9).

Другие бои турнира:

● Пауло Коста (14-4) – Роман Копылов (14-3);

● Кевин Холланд (28-13) – Даниэль Родригес (19-5);

● Дэн Иге (19-9) – Патрисио Фрейре (36-8);

● Майкл Джонсон (23-19) – Даниэль Зеллхубер (15-2);

● Брендан Аллен (24-7) – Марвин Веттори (19-7-1).

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 04:15 по московскому времени.

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