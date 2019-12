Канело – лучший боец 2019 года (The Ring)

Американский журнал The Ring назвал лучшего бойца уходящего года. Им был признан чемпион WBA в среднем весе .

Massive congratulations to Canelo Alvarez and his team for winning Ring Magazine 2019 Fighter of the Year @Canelo @CANELOTEAM @DAZN_USA @GoldenBoyBoxing @Tom_Gray_Boxing @dougiefischer #Canelo #boxing 🇲🇽🥊🇲🇽 pic.twitter.com/0lIUOWVK0L