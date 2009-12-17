Сауль Альварес признан боксером года (ESPN)

Чемпион WBA в среднем весе признан лучшим боксером нынешнего года по версии американского спортивного телеканала ESPN.

«Я очень благодарен за это признание. Это всего лишь шаг в моей карьере, в моей истории, и все, о чем я вас прошу, это набраться терпения, потому что Канело войдет в историю. Я гарантирую.

Ранее Канело признавался лучшим боксером года по версии ESPN в 2015 году.

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