Тайсон Фьюри 31 октября проведет поединок против рестлера Брауна Строумэна

Экс-чемпион мира в тяжелом весе проведет поединок против рестлера Брауна Строумэна.

Данный бой пройдет в рамках турнира WWE’s Crown Jewel 31 октября в Саудовской Аравии.

Накануне в Лас-Вегасе состоялась стартовая пресс-конференция, после который прошла первая дуэль взглядов.

We know Tyson Fury is never backing down from a scrap 😏



Next up, ‘The Monster among Men’ Braun Strowman 😳#CrownJewel pic.twitter.com/tlmuVqGZxH