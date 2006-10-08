Тайсон Фьюри подрался с рестлером Броном Строумэном

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри на WWE Monday Night Raw подрался с рестлером Броном Строумэном.
Бойцы впервые повздорили на WWE: Smack Down на прошлой неделе, после чего организация пригласила Фьюри посетить еще одно шоу.
Во время дуэли взглядов Фьюри толкнул Строумэна, после чего началась драка. Потасовку разнимали охранники и другие рестлеры.
Тайсон Фьюри: «Если Строумэн не начнет нормально себя вести, я дам волю рукам. Он большой бомж»
Тайсон Фьюри устроил потасовку на шоу рестлеров в Лос-Анджелесе