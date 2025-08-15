0

Катмен Бивола: «Для меня ситуация с операцией тоже удивительна. Настраивались на ноябрь»

Катмен Дмитрия Бивола прокомментировал информацию о травме боксера.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Артур Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

«Для меня эта ситуация тоже удивительна. Не могу сказать, что тесно общаюсь [с Биволом]. Все настраивались на ноябрь. С некоторыми парнями мы еще общались в начале лета, что вроде как думают о тренировочном лагере и всякое. И для меня, как и для многих, это тоже было неожиданностью.

Вспоминаем ситуацию перед первым боем, когда поединок был перенесен из‑за операции Артура. Профессиональные спортсмены обладают большим количеством травм. Все происходит за рингом – травмы, восстановление. Любая подготовка к бою идет в ущерб здоровью. Ничего удивительного, что травмы накапливаются.

Диме надо восстановиться. Я не владею информацией, но мой прогноз, что бой может пройти в феврале. Если это все будет актуально. Ведь есть целый ряд факторов. Так что я высказал предположения как опытный наблюдатель в этой теме», – сказал катмен Дмитрий Лучников.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
