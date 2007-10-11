Взвешивание в Чикаго: Чэз Уизерспун перевесил Александра Усика

В Чикаго состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном поединке вечера бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе дебютирует в тяжелом дивизионе поединком против Чэза Уизерспуна.

Вес Уизерспуна – 109,7 кг, Усик оказался значительно легче – 97,5 кг.

В андеркарде чемпион WBA в полутяжелом весе проведет защиту титула в бою против Ленина Кастильо.

Вес Кастильо – 79,3 кг, вес Бивола – 78,9 кг.

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