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Взвешивание в Чикаго: Чэз Уизерспун перевесил Александра Усика

Теги тяжелый вес полутяжелый вес Александр Усик Чэз Уизерспун Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

В Чикаго состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном поединке вечера бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дебютирует в тяжелом дивизионе поединком против Чэза Уизерспуна.

Вес Уизерспуна – 109,7 кг, Усик оказался значительно легче – 97,5 кг.

В андеркарде чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою против Ленина Кастильо.

Вес Кастильо – 79,3 кг, вес Бивола – 78,9 кг.

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