Взвешивание в Чикаго: Чэз Уизерспун перевесил Александра Усика

В Чикаго состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.
В главном поединке вечера бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик дебютирует в тяжелом дивизионе поединком против Чэза Уизерспуна.
Вес Уизерспуна – 109,7 кг, Усик оказался значительно легче – 97,5 кг.
TOMORROW. NIGHT. 🔥#UsykWitherspoon pic.twitter.com/TwfILchg0f— DAZN USA (@DAZN_USA) 11 жовтня 2019 р.
В андеркарде чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою против Ленина Кастильо.
Вес Кастильо – 79,3 кг, вес Бивола – 78,9 кг.
Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов