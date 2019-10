Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC в среднем весе

В Мельбурне завершился 243, главном событием которого стал бой за титул чемпиона среднего веса между и Исраэлем Адесаньей.

Уиттакер с самого начала поединка больше давил и атаковал, но за секунду до конца первого раунда оказался в нокдауне.

Во второй пятиминутке бойцы пошли в размен, в котором успешнее был Адесанья: он дважды жестко попал, уронил соперника и стремительно его добил.

Теперь Адесанья новый чемпион UFC в среднем весе и идет без поражений (18-0).

Call it «New Champ Flow.» Israel Adesanya is your new UFC middleweight king! pic.twitter.com/EwjWR7hsjL