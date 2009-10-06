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Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC в среднем весе

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья UFC 243 Бокс/MMA/UFC

В Мельбурне завершился UFC 243, главном событием которого стал бой за титул чемпиона среднего веса между Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей.

Уиттакер с самого начала поединка больше давил и атаковал, но за секунду до конца первого раунда оказался в нокдауне.

Во второй пятиминутке бойцы пошли в размен, в котором успешнее был Адесанья: он дважды жестко попал, уронил соперника и стремительно его добил.

Теперь Адесанья новый чемпион UFC в среднем весе и идет без поражений (18-0).

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