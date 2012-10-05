UFC 243: Уиттакер против Адесаньи, Яквинта – Хукер, Туйваса – Спивак и другие поединки

Завтра рано утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium» состоится турнир 243. В главном бою вечера чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (20-4) выйдет в клетку против временного чемпиона (17-0).

Основной кард:

Эл Яквинта (14-5-1) – Дэн Хукер (18-8)

Тай Туйваса (8-2) – Сергей Спивак (9-1)

Люк Жумо (13-4) – Диего Лима (14-7)

Джастин Тафа (3-0) – Йорган де Кастро (5-0)

Предварительный кард:

Джейк Мэттьюс (14-4) – Ростем Акман (6-1)

Каллэн Поттер (17-8) – Маки Питоло (11-4)

Брэд Ридделл (2-0) – Джейми Малларки (12-2)

Меган Андерсон (9-4) – Зара Файрн дос Сантос (6-2)

Начало трансляции 6 октября 02.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00

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