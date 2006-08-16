Фанат вылил виски Конора в канализацию: «Увидел, как ты бьешь старика. Пошел ты, больше не могу тебя поддерживать»

Сэм Валлели, один из пользователей твиттера, отреагировал на новость о Коноре Макгрегоре, который в апреле ударил пожилого мужчину в ирландском пабе из-за отказа пробовать его виски.
«Увидел, как Конор бьет старика. Пошел ты, больше не могу его поддерживать», – написал Сэм и вылил виски Макгрегора в канализацию.
Just seen @TheNotoriousMMA Conor McGregor punch an old man in the pub. Can’t support him anymore. #NOTORIOUS #PROPERSHITE pic.twitter.com/gstLaHJZ6w— Sam Vallely (@sam_vallely) August 15, 2019
«Люди думают, что я купил бутылку только ради того, чтобы сделать это видео. Нет, я купил ее несколько недель назад», – добавил фанат.
Конор в апреле напал на пожилого человека в пабе. Тот отказался пробовать его виски
Энтони Петтис: «Мне предлагали бой с Конором, но что-то пошло не так»