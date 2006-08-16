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Фанат вылил виски Конора в канализацию: «Увидел, как ты бьешь старика. Пошел ты, больше не могу тебя поддерживать»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Сэм Валлели, один из пользователей твиттера, отреагировал на новость о Коноре Макгрегоре, который в апреле ударил пожилого мужчину в ирландском пабе из-за отказа пробовать его виски.

«Увидел, как Конор бьет старика. Пошел ты, больше не могу его поддерживать», – написал Сэм и вылил виски Макгрегора в канализацию.

«Люди думают, что я купил бутылку только ради того, чтобы сделать это видео. Нет, я купил ее несколько недель назад», – добавил фанат.

Конор в апреле напал на пожилого человека в пабе. Тот отказался пробовать его виски

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