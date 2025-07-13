Льюис – о разговоре с Трампом после боя: «О чем мы говорили? Это секретная информация. Кое-что о террористах и тому подобное»

Деррик Льюис поговорил с Дональдом Трампом после UFC on ESPN 70.

«Я несколько недель назад говорил Дане Уайту, что мне нужно поговорить с Дональдом Трампом. О чем? Это секретная информация. Кое-что о террористах и тому подобное.

Буду ли работать в ФБР? Мы сейчас не любим их. Они вносят нас в список террористов. Мне пришлось сказать президенту: «Убедись, что меня нет в этом списке», – заявил боец UFC Деррик Льюис .

Напомним, Льюис нокаутировал Таллисона Тейшейру в первом раунде на UFC on ESPN 70.

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