Шара Буллет поздравил Уокера с победой над Нзечукву: «Русские идут до конца!»

Шара Буллет победил Вальтера Уокера после очередной победы в UFC.

«Поздравления Вальтеру Уокеру! Русские идут до конца!» – написал в соцсетях боец UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, бразилец Уокер победил Кеннеди Нзечукву в рамках турнира UFC on ESPN 70 в Нэшвилле (США). Это его третья досрочная победа подряд в промоушене.

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