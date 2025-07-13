Шара Буллет поздравил Уокера с победой над Нзечукву: «Русские идут до конца!»
Шара Буллет победил Вальтера Уокера после очередной победы в UFC.
«Поздравления Вальтеру Уокеру! Русские идут до конца!» – написал в соцсетях боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, бразилец Уокер победил Кеннеди Нзечукву в рамках турнира UFC on ESPN 70 в Нэшвилле (США). Это его третья досрочная победа подряд в промоушене.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Шарабутдина Магомедова
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