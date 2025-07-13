Президент ACA Бибулатов: «Ведем переговоры с Вартаняном о поединке с Абдулвахабовым»

В ACA подтвердили желание организовать бой Абдулвахабова и Вартаняна.

«Ислам Омаров может подняться в легкий вес для супербоя против Абдул-Азиза Абдулвахабова. Поединки для Абдулвахабова мы найдем. Ведем переговоры с Эдуардом Вартаняном. У него скоро поединок против Марифа Пираева. После этого противостояния мы вновь вернемся к переговорам. Бой двух победителей Гран-при АСА в легком весе будет интересен», – сказал президент лиги АСА Магомед Бибулатов .

Напомним, 11 июля Абдул-Азиз Абдулвахабов победил Али Багова нокаутом во втором раунде и стал победителем Гран-при АСА в легком весе.

Вартанян выиграл Гран-при ACA в 2023-м, победив в финале Артема Резникова.

Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги ACA