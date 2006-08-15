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Конор в апреле напал на пожилого человека в пабе. Тот отказался пробовать его виски

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор 6 апреля напал на пожилого мужчину в пабе Marble Arch Pub в Дублине.

По информации TMZ, ирландский боец купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех угощать. Однако один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя.

Макгрегор нанес удар по незнакомцу, после чего его моментально вынесли из бара друзья.

Полиция начала расследование в отношении случившегося.

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