Конор в апреле напал на пожилого человека в пабе. Тот отказался пробовать его виски

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор 6 апреля напал на пожилого мужчину в пабе Marble Arch Pub в Дублине.

По информации TMZ, ирландский боец купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех угощать. Однако один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя.

Макгрегор нанес удар по незнакомцу, после чего его моментально вынесли из бара друзья.

Полиция начала расследование в отношении случившегося.

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