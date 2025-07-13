Журова – о бразильце Уокере, давшем интервью на русском после победы в поединке на UFC: «Здорово, что люди не боятся. Дать ему гражданство? Это немного другое. Он должен захотеть»

Журова похвалила бразильца Уокера, признавшегося в любви к России на турнире UFC.

«Любовь к России – это прекрасно. Здорово, что люди не боятся. Многие бойцы очень хорошие, они общаются, знают, понимают и воспринимают Россию через тех, кто им близок. Через людей знают, какие мы.

Дать ему гражданство? Это немного другое. В первую очередь, он должен его захотеть», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова .

Напомним, Вальтер Уокер победил Кеннеди Нзечукву в рамках турнира UFC on ESPN 70 в Нэшвилле (США). Бразилец переехал в Россию в 2019 году.

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