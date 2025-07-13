Мераб Двалишвили стал лауреатом премии ESPY 2025 в номинации «Боец года UFC»
Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года UFC по версии ESPY.
Помимо грузина, на награду были номинированы россиянин Ислам Махачев, южноафриканец Дрикус дю Плесси, а также американка Кайла Харрисон.
Двалишвили в сентябре 2024-го завоевал титул чемпиона UFC, победив Шона О’Мэлли, а затем дважды защитил пояс – в поединках с Умаром Нурмагомедовым в январе и в реванше с Шоном О’Мэлли в июне.
ESPY – ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта, учреждённая американскими телесетями ABC и ESPN. Церемония вручения состоится 16 июля.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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