Мераб Двалишвили стал лауреатом премии ESPY 2025 в номинации «Боец года UFC»

Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года UFC по версии ESPY.

Помимо грузина, на награду были номинированы россиянин Ислам Махачев , южноафриканец Дрикус дю Плесси , а также американка Кайла Харрисон .

Двалишвили в сентябре 2024-го завоевал титул чемпиона UFC, победив Шона О’Мэлли, а затем дважды защитил пояс – в поединках с Умаром Нурмагомедовым в январе и в реванше с Шоном О’Мэлли в июне.

ESPY – ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта, учреждённая американскими телесетями ABC и ESPN. Церемония вручения состоится 16 июля.

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