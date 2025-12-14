У бобслеистов и скелетонистов из России не будет никакого флага на соревнованиях под эгидой IBSF

У российских бобслеистов и скелетонистов не будет флага на турнирах IBSF.

По решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) у россиян, допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе, не будет никакого флага и гимна.

На Олимпиаде-2024 и большинстве международных стартов нейтральные спортсмены из России выступали под бирюзовым флагом с аббревиатурой AIN в центре.

«Флаги, эмблемы и/или идентификаторы Российской Федерации (действующие или использовавшиеся в прошлые времена) не могут быть подняты или продемонстрированы ни в одном месте проведения мероприятий IBSF.

Никакие флаги не могут использоваться для обозначения индивидуальных нейтральных спортсменов или представителей персонала спортсменов (например, на церемониях, протокольных мероприятиях, на месте проведения, во время телевизионных и интернет-трансляций.

Никакой гимн не будет использоваться для представления индивидуальных нейтральных спортсменов на официальных церемониях соревнований IBSF (открытие, закрытие, протокольные мероприятия, церемонии награждения и т. п.)», – говорится в документе федерации.

12 декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от IBSF. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется