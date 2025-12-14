Российские саночники прилетели в США для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Российские саночники прилетели в США для участия в Кубке мира.

Российские саночники 14 декабря прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Об этом сообщил начальник команды Артем Петраков.

«Команда прибыла в Америку, перелет был долгим, но спортсмены перенесли его хорошо. Сейчас саночники и тренеры отправятся в Лейк-Плэсид, где в четверг стартует очередной этап Кубка мира. Согласно расписанию этапа, завтра их ждет осмотр трассы, а во вторник пройдет первая официальная тренировка», – сказал Петраков.

Этап в Лейк-Плэсиде является квалификационным стартом на Олимпиаду-2026. Из-за длительного процесса оформления виз в США россияне не смогли принять участие в предыдущем этапе, который прошел с 11 по 13 декабря в Парк-Сити.

К участию в отборе на Игры-2026 в нейтральном статусе допущены шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин.