2

Российские саночники прилетели в США для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Российские саночники прилетели в США для участия в Кубке мира.

Российские саночники 14 декабря прибыли в Нью-Йорк, чтобы принять участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Об этом сообщил начальник команды Артем Петраков.

«Команда прибыла в Америку, перелет был долгим, но спортсмены перенесли его хорошо. Сейчас саночники и тренеры отправятся в Лейк-Плэсид, где в четверг стартует очередной этап Кубка мира. Согласно расписанию этапа, завтра их ждет осмотр трассы, а во вторник пройдет первая официальная тренировка», – сказал Петраков. 

Этап в Лейк-Плэсиде является квалификационным стартом на Олимпиаду-2026. Из-за длительного процесса оформления виз в США россияне не смогли принять участие в предыдущем этапе, который прошел с 11 по 13 декабря в Парк-Сити.

К участию в отборе на Игры-2026 в нейтральном статусе допущены шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАлександр Горбацевич
Санный спорт
Матвей Пересторонин
София Мазур
Павел Репилов
Артем Петраков
logoсборная России (сани)
Дарья Олесик
logoсборная России жен (сани)
Кубок мира по санному спорту
Ксения Шамова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Главные новости
Гайтюкевич о допуске бобслеистов: «Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты»
сегодня, 07:15
IBSF не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам, посчитав их командными видами
сегодня, 06:33
У бобслеистов и скелетонистов из России не будет никакого флага на соревнованиях под эгидой IBSF
вчера, 09:34
IBSF запретила общаться с прессой российским бобслеистам и скелетонистам, допущенным в нейтральном статусе
вчера, 09:20
Россияне пропустят этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Латвии, сообщил Пегов: «По латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране»
13 декабря, 09:40
Денис Алимов: «Для скелетонистов квалифицироваться на Олимпиаду будет крайне сложной задачей»
13 декабря, 07:28
Глава Федерации санного спорта России: «Всех наших спортсменов изучали под микроскопом. Недопуск Павличенко был мотивирован интервью, которое он давал»
12 декабря, 19:08
Международная федерация бобслея и скелетона присвоила нейтральный статус девяти российским спортсменам
12 декабря, 17:35
Наталия Гарт: «У российских саночников есть шансы отобраться и побороться за медали на Олимпиаде в Италии»
11 декабря, 09:33
Российские саночники пропустят этап Кубка мира в американском Парк-Сити, но выступят в Лейк-Плэсиде
11 декабря, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19