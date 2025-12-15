  • Спортс
3

Гайтюкевич о допуске бобслеистов: «Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты»

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич высказался о ситуации с допуском к международным соревнованиям.

– Саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026. Бобслеисты ждут, что ответят по нейтральным статусам, а сезон уже начался. В каком настроении вы пребываете последние месяцы?

– Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты. Очень этого хочется. Внутри есть надежда. Мы с ребятами разговариваем об этом. Никуда не деться от мыслей в голове, а вдруг допустят. У меня два разгоняющих с нагрузкой пошли по пути пилота и немного перебрали. И мы их сейчас сохраняем с той целью, если вдруг нас допустят. Хотим верить, что наше «а вдруг» сменится на «ребята, пакуем вещи и едем».

– Президент Федерации бобслея и скелетона Московской области Анна Макарова признавалась, что новость о недопуске стала для вас и ваших партнеров шоком. Что происходило с вами, когда это стало известно?

– Это выбило из колеи. Не нокдаун, но хорошая встряска была. Когда мы узнали, что нас официально не пускают, находились на сборе. Я стараюсь никогда не показывать свои слабости, эмоции и прочее, но даже у меня опускались руки. Приходил на тренировку и было сложно собрать себя, команду как-то приободрить. Спасибо, что они у меня такие все замечательные. Пару дней был ступор, а потом я сказал: «Ребята, идем дальше, на этом не заканчиваем». <...>

– Вы не скрываете, что ваша цель – Олимпиада. Верите, что в феврале 2026-го окажетесь на трассе в Италии?

– Я не могу обманывать. Пока слабо в это верю. Единственное, если вдруг допустят, я буду готов. Я – человек, который в конкуренции становится совсем другим. Когда меня поджимают, я сильно мобилизуюсь. Я очень страшен в борьбе. И если люди делают то, что они делают, значит, они тоже это понимают, – сказал Гайтюкевич.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
отстранение и возвращение России
logoРостислав Гайтюкевич
logoсборная России (бобслей)
бобслей
logoОлимпиада-2026
