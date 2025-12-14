0

IBSF запретила общаться с прессой российским бобслеистам и скелетонистам, допущенным в нейтральном статусе

IBSF запретила получившим нейтральный статус россиянам общаться с прессой.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила российским спортсменам, получившим нейтральный статус, общаться с журналистами во время соревнований.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены и получившие нейтральный статус представители персонала спортсменов не имеют права проходить через микст-зону (место для общения с журналистами) или участвовать в пресс-конференциях во время мероприятий IBSF. Им также запрещено давать интервью СМИ во время мероприятий IBSF», – говорится в документе федерации. 

12 декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от IBSF. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России (бобслей)
ТАСС
logoсборная России жен (бобслей)
logoсборная России (скелетон)
Скелетон
бобслей
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
logoсборная России жен (скелетон)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Главные новости
Гайтюкевич о допуске бобслеистов: «Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты»
сегодня, 07:15
IBSF не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам, посчитав их командными видами
сегодня, 06:33
Российские саночники прилетели в США для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
вчера, 15:21
У бобслеистов и скелетонистов из России не будет никакого флага на соревнованиях под эгидой IBSF
вчера, 09:34
Россияне пропустят этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Латвии, сообщил Пегов: «По латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране»
13 декабря, 09:40
Денис Алимов: «Для скелетонистов квалифицироваться на Олимпиаду будет крайне сложной задачей»
13 декабря, 07:28
Глава Федерации санного спорта России: «Всех наших спортсменов изучали под микроскопом. Недопуск Павличенко был мотивирован интервью, которое он давал»
12 декабря, 19:08
Международная федерация бобслея и скелетона присвоила нейтральный статус девяти российским спортсменам
12 декабря, 17:35
Наталия Гарт: «У российских саночников есть шансы отобраться и побороться за медали на Олимпиаде в Италии»
11 декабря, 09:33
Российские саночники пропустят этап Кубка мира в американском Парк-Сити, но выступят в Лейк-Плэсиде
11 декабря, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19