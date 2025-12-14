IBSF запретила общаться с прессой российским бобслеистам и скелетонистам, допущенным в нейтральном статусе
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила российским спортсменам, получившим нейтральный статус, общаться с журналистами во время соревнований.
«Индивидуальные нейтральные спортсмены и получившие нейтральный статус представители персонала спортсменов не имеют права проходить через микст-зону (место для общения с журналистами) или участвовать в пресс-конференциях во время мероприятий IBSF. Им также запрещено давать интервью СМИ во время мероприятий IBSF», – говорится в документе федерации.
12 декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от IBSF. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется