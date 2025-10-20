Колобков о признании незаконным недопуска россиян в бобслее: «Это только начало, можно ждать подобных решений и в других видах спорта»

Колобков считает, что можно ожидать решений по допуску россиян к соревнованиям.

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о продлении отстранения российских спортсменов. Россияне отстранены от турниров под эгидой IBSF с 2022 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских атлетов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Решение СAS по настольному теннису создало хороший прецедент и послужило примером для других. Федерация бобслея России достаточно авторитетна, серьезная работа нашей федерации принесла плоды. Думаю, это только начало, можно ждать подобных решений и в других видах спорта.

Новость, конечно, очень приятная. Вопрос теперь в деталях. Если допустят наших бобслеистов и скелетонистов, то в каком формате? Если будет квота на Олимпиаду, то какая? С какими ограничениями столкнутся российские спортсмены, и вообще есть ли еще шанс отобраться на Игры», – сказал экс-министр спорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?