8

Артем Петраков: «Чтобы набрать очки для квалификации на Олимпиаду, саночникам на соревнованиях в Италии надо попасть в двадцатку»

Российским саночникам нужно попасть в топ-20, чтобы набрать зачетные очки.

Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков рассказал, что получения зачетных баллов в отборе к Олимпиаде-2026 россиянам нужно на первом квалификационном старте в Италии войти в число двадцати сильнейших спортсменов. 

В Кортина-д’Ампеццо с 23 по 30 ноября проходит международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым мероприятием, где можно набрать очки для квалификации на ОИ. Шестерых российских саночников допустили к этому старту в нейтральном статусе. 

«Есть несколько критериев для прохождения нашими саночниками квалификации на Олимпийские игры. Основной – им надо на тренировках сделать как минимум 10 полноценных заездов со своих точек стартов. При этом обязательно необходимо доехать до финиша без падений и нельзя пройти трассу слишком медленно.

А для того, чтобы набрать первые зачетные очки для квалификации, на соревнованиях в Италии надо попасть в первую двадцатку. И чем выше место они займут, тем больше очков в свой зачет они наберут», – сказал Петраков.

«Основной путь отбора на Олимпиаду таков: спортсменам до 12 января надо принять участие в пяти этапах Кубка мира и набрать необходимые баллы. Кто наберет больше очков, тот, соответственно, и получит олимпийскую квоту.

Мы очень постараемся попасть на все пять этапов, но два следующих квалификационных этапа пройдут в Америке. Мы сейчас проводим очень большую работу для того, чтобы за такой короткий срок постараться получить визы.

Если мы не попадаем на эти этапы, то есть второй путь, прописанный в квалификационных правилах. Это отбор по двум этапам Кубка мира, на которых нужно набрать не меньше 26 очков. Для этого надо финишировать в группе сильнейших, в которую входят примерно 15 человек.

Но такой особый статус определяет только Международная федерация санного спорта (FIL). Федерация должна быть уверена в том, что по независящим от нас обстоятельствам мы не смогли попасть на все пять этапов Кубка мира. И тогда теоретически, при определенном лояльном подходе, FIL может допустить нас на Олимпийские игры», – добавил начальник российской команды.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoсборная России жен (сани)
Кубок мира по санному спорту
Артем Петраков
logoсборная России (сани)
Санный спорт
FIL (Международная федерация санного спорта)
