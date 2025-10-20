Лидия Иванова: «Рада за бобслей и скелетон, лед тронулся. Надо, чтобы и другие федерации признали неправильность действий по отношению к нам»

Лидия Иванова назвала победой решение аппеляционного трибунала IBSF.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение о запрете участия российских спортсменов в соревнованиях.

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой IBSF с 2022 года.

«Это прекрасно, это очень хорошая победа. И она должна стать толчком к тому, чтобы и другие федерации признали неправильность своих действий по отношению к нам, свою неправоту! Я очень рада за бобслей и скелетон! Лед тронулся», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Иванова.

