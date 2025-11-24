Россия подала иск в арбитраж из-за недопуска экипажей саней-двоек к отбору на Олимпиаду

Россия подала иск в арбитраж из-за недопуска экипажей саней-двоек к отбору на ОИ.

Федерация санного спорта России (ФССР) подала иск в арбитражный орган Международной федерации санного спорта (FIL) на решение о недопуске российских экипажей саней-двоек к отбору на Олимпиаду-2026.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить до участия в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.

«Нам удалось добиться допуска до турниров под эгидой FIL шестерых спортсменов благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР), лично министра спорта РФ, председателя ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Однако не получили допуска к турнирам мужские и женские экипажи.

Федерация санного спорта России подала иск в арбитраж FIL, мы намерены продолжать бороться за права всех российских саночников, которые пока не имеют возможности выступать на международном уровне», - рассказала президент ФССР Наталья Гарт.