8

Российские саночники не выступят на первом этапе Кубка мира в Винтерберге

Российские саночники пропустят первый этап Кубка мира в Винтерберге.

Федерация санного спорта России (ФССР) сообщила, что россияне не выступят на первом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).

Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря.

«Принято решение пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет в Винтерберге на следующей неделе. Он не носит статус квалификационного на Олимпиаду-2026.

Спортсмены и тренеры поедут на трассу в Сочи, где будет проведен тщательный анализ участия в тренировочной неделе, будут внесены необходимые технические доводки и продолжена подготовка к квалификационным этапам Кубка мира», – сообщили в ФССР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Санный спорт
Кубок мира по санному спорту
logoсборная России (сани)
logoсборная России жен (сани)
ФССР (Федерация санного спорта России)
logoОлимпиада-2026
