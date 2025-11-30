Российские саночники не выступят на первом этапе Кубка мира в Винтерберге
Российские саночники пропустят первый этап Кубка мира в Винтерберге.
Федерация санного спорта России (ФССР) сообщила, что россияне не выступят на первом этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).
Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря.
«Принято решение пропустить первый этап Кубка мира, который пройдет в Винтерберге на следующей неделе. Он не носит статус квалификационного на Олимпиаду-2026.
Спортсмены и тренеры поедут на трассу в Сочи, где будет проведен тщательный анализ участия в тренировочной неделе, будут внесены необходимые технические доводки и продолжена подготовка к квалификационным этапам Кубка мира», – сообщили в ФССР.
