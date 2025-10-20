Светлана Ишмуратова: «Решение апелляционного трибунала IBSF – приятная новость. Но непонятно, какая будет ситуация с визами для россиян»

Ишмуратова считает, что вопрос допуска россиян к Олимпиаде будет решать МОК.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение о запрете участия россиян в соревнованиях.

«Решение апелляционного трибунала IBSF – очень приятная новость. Участие наших спортсменов в олимпийской квалификации? Главное решение здесь будет за Международным олимпийским комитетом, это будет зависеть от него.

И, опять же, какая будет ситуация с визами для команды, непонятно. Потому что это тоже сложный вопрос сейчас», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова .

Финны не пустят наших лыжников – почему им ничего за это не будет