Тренер саночников Васин: «В общении с иностранцами в Италии нет никаких проблем. Коллеги говорят: хорошо, что вы приехали, давно не было видно»

Тренер Васин: проблем в общении с иностранцами у российских саночников нет.

Старший тренер сборной России по санному спорту Александр Васин рассказал, что россияне, приехавшие в Италию, не испытывают проблем в общении с иностранными коллегами.

Накануне российские спортсмены провели первый тренировочный день на санно-бобслейной трассе «Эудженио Монти» в Кортина-д’Ампеццо, где в феврале пройдут Олимпийские игры. 29-30 ноября там же пройдут тестовые старты.

В Италию приехали шестеро российских саночников, получивших нейтральный статус: Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин, София Мазур, Дарья Олесик и Ксения Шамова.

«В первый день мы катались вместе с американцами, словаками, вместе с нами тренировались также японец и австралиец. В общении не было вообще никаких проблем. Коллеги говорят, хорошо, что вы приехали, очень давно не было видно. Никаких таких вопросов никто не задавал, абсолютно нормальная рабочая атмосфера была.

Немцы тренировались в другой группе, только пару спортсменов из их команды видел. С Георгом Хаклем встретились и поздоровались, сейчас он австрийцев тренирует», – сказал Васин.