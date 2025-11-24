1

Саночники Долгих и Осипенко проходят соучастниками по делу о присвоении более 10 млн рублей

Саночники Долгих и Осипенко проходят соучастниками по делу о мошенничестве.

Российские саночники Петр Долгих и Александр Осипенко проходят соучастниками по делу о присвоении более 10 млн рублей, которые предназначались для покупки саней для спортивной школы в Красноярском крае. 

Накануне стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении российских саночников, многократного чемпиона мира и Европы Романа Репилова и Александра Перетягина – серебряного призера чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях.

В отношении них суд в Красноярске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц.

«По делу в качестве соучастников проходят два спортсмена-саночника – Петр Долгих и Александр Осипенко. <…> Вину в участии в мошенничестве они признали», – сообщили в правоохранительных органах.

В мае 2025 года между спортивной школой и одним из спортсменов, являющимся индивидуальным предпринимателем, был заключен контракт на поставку нового спортивного инвентаря и оборудования для школы. Стоимость контракта составила более 10 млн рублей.

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты подыскали бывшее в употреблении и имевшееся у них оборудование и подготовили необходимую документацию для участия в аукционе. В результате их противоправной деятельности в спортивную школу был поставлен подержанный инвентарь, не соответствующий условиям контракта.

На основании заведомо ложных сведений, указанных в отчетных документах, одному из спортсменов были перечислены денежные средства в размере свыше 10 миллионов рублей, которыми все фигуранты распорядились по собственному усмотрению», – пояснили в СК.

Петр Долгих – мастер спорта СССР по санному спорту. Александр Осипенко – заслуженный тренер РФ по санному спорту, тренировал призеров Олимпийских игр. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Петр Долгих
logoРоман Репилов
Санный спорт
деньги
Александр Осипенко
происшествия
logoАлександр Перетягин
logoсборная России (сани)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Россия подала иск в арбитраж из-за недопуска экипажей саней-двоек к отбору на Олимпиаду
24 ноября, 06:39
Шесть российских саночников допущены до отборочных соревнований на Олимпиаду-2026. Первый старт пройдет в Италии
23 ноября, 11:03
Саночник Роман Репилов отправлен в СИЗО на месяц. Трехкратного чемпиона мира обвиняют в мошенничестве при закупке спортивного инвентаря
22 ноября, 14:01
Главные новости
Тренер саночников Васин: «В общении с иностранцами в Италии нет никаких проблем. Коллеги говорят: хорошо, что вы приехали, давно не было видно»
вчера, 07:57
Российские саночники провели первые тренировки на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо
24 ноября, 12:58Фото
Россия подала иск в арбитраж из-за недопуска экипажей саней-двоек к отбору на Олимпиаду
24 ноября, 06:39
Шесть российских саночников допущены до отборочных соревнований на Олимпиаду-2026. Первый старт пройдет в Италии
23 ноября, 11:03
Саночник Роман Репилов отправлен в СИЗО на месяц. Трехкратного чемпиона мира обвиняют в мошенничестве при закупке спортивного инвентаря
22 ноября, 14:01
FIL прорабатывает вопрос допуска российских саночников: «Мы принимаем решение CAS и в настоящее время работаем над необходимыми процедурами»
19 ноября, 08:31
Анатолий Пегов: «Отправили в международную федерацию список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на нейтральный статус»
11 ноября, 10:01
Юрист Анцелиович о нейтральном статусе для саночников: «Решение разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки»
11 ноября, 09:04
Семь российских бобслеистов и скелетонистов попали в базу «Миротворца»
11 ноября, 06:43
Наталия Гарт: «Совместно с Минспорта работаем над вопросом об участии саночников в Олимпиаде. Сейчас ситуация непростая»
6 ноября, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19