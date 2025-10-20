Светлана Журова: «Наших бобслеистов теперь должны допустить, но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины продолжится»

Журова считает, что российских бобслеистов допустят под нейтральным флагом.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о продлении отстранения российских спортсменов.

Россияне отстранены от турниров под эгидой IBSF с 2022 года.

«Я раньше знала, что несколько федераций подали в суд и иные апелляционные органы. И трибунал в данном в случае согласился с незаконностью запрета.

По идее, теперь бобслеистов должны допустить в нейтральном статусе. Но негатив и прессинг со стороны европейских стран и Украины в отношении российских спортсменов продолжатся, они будут и дальше вставлять палки в колеса. Поэтому нужно смотреть, как будет реализовываться это решение», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.