Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске спортсменов к соревнованиям

Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос о немедленном допуске россиян.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о продлении отстранения российских спортсменов. 

«19 октября 2025 года Апелляционный трибунал IBSF постановил частично отменить запрет на участие российских спортсменов в мероприятиях IBSF, утвержденный конгрессом IBSF 2022 года.

Трибунал постановил, что данное распоряжение подлежит исполнению только в той мере, в какой оно запрещает участие спортсменов, не соответствующих правилам МОК для индивидуальных нейтральных атлетов, в Олимпийских играх 2026 года.

Кроме того, Апелляционный трибунал IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске ее спортсменов к участию в любых соревнованиях IBSF.

Исполнительный комитет IBSF проведет заседание завтра, 21 октября, для анализа распоряжения и обсуждения дальнейших шагов», – говорится в заявлении международной федерации.

Зубков о решении IBSF в пользу россиян: «Увы, попасть на Олимпиаду все равно будет не так просто. Когда нас допустят – вопрос»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
ФБСР (Федерация бобслея России)
logoсборная России жен (бобслей)
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
logoсборная России жен (скелетон)
бобслей
logoсборная России (скелетон)
logoсборная России (бобслей)
отстранение и возвращение России
Скелетон
