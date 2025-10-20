Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске спортсменов к соревнованиям

Апелляционный комитет IBSF отклонил запрос о немедленном допуске россиян.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о продлении отстранения российских спортсменов.

«19 октября 2025 года Апелляционный трибунал IBSF постановил частично отменить запрет на участие российских спортсменов в мероприятиях IBSF, утвержденный конгрессом IBSF 2022 года.

Трибунал постановил, что данное распоряжение подлежит исполнению только в той мере, в какой оно запрещает участие спортсменов, не соответствующих правилам МОК для индивидуальных нейтральных атлетов, в Олимпийских играх 2026 года.

Кроме того, Апелляционный трибунал IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске ее спортсменов к участию в любых соревнованиях IBSF.

Исполнительный комитет IBSF проведет заседание завтра, 21 октября, для анализа распоряжения и обсуждения дальнейших шагов», – говорится в заявлении международной федерации.

