Глава Федерации бобслея России Пегов о конгрессе IBSF: «Настроение не слишком оптимистичное. Многие страны, кто мог бы нас поддержать, не имеют права голоса»

Глава Федерации бобслея России оценил шансы на возвращение россиян на турниры.

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов, вице-президент по международным вопросам Елена Аникина и генеральный секретарь Сергей Пархоменко примут участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдет 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо.

Российские бобслеисты и скелетонисты отстранены от соревнований под эгидой IBSF с 2022 года.

– Так понял, вы уже в Италии. Какие у нас шансы на возвращение?

– Да, мы прилетели в среду днем. Надеемся, что шансы есть, наша сборная сейчас проходит плановую подготовку к олимпийскому сезону. Но голосовать будут наши коллеги по международной федерации – это такие страны, как Польша, Латвия, Бельгия, Франция, Канада, Великобритания... и так далее.

Конечно, хотелось бы верить, что здравый смысл и законность восторжествуют. Мы написали письмо руководству нашей международной федерации и руководителям всех национальных федераций – членов IBSF с разъяснением ситуации и нашей позиции. В том числе юридической – о возможном участии российских спортсменов в нейтральном статусе в международных соревнованиях.

Конечно, мы понимаем, что многие федерации находятся под давлением политики своих стран и все спортивные принципы и Олимпийская хартия не принимаются во внимание.

Голосование по нашему вопросу состоится в пятницу. Обычно в первый день идет преконгресс – когда вице-президенты предоставляют отчеты о проделанной работе за текущий год. Посмотрим, как потом будут развиваться события. Но пока здесь дождливая погода – и настроение не слишком оптимистичное, так как мы реально смотрим на ситуацию.

– С кем-то вообще реально договориться?

– Как я уже упомянул, в основном страны, которые будут голосовать, – это Латвия, Франция, Бельгия, Канада, Великобритания, Италия, Германия, США... Сами понимаете – Запад в основном. Многие страны, кто мог бы нас поддержать, не имеют права голоса – согласно уставу, это зависит от их участия в соревнованиях.

В некоторых странах, например в Латвии, на государственном уровне принят закон, что в случае участия наших спортсменов их спортсмены не смогут выступать на соревнованиях – им просто это запрещено. Мы отдаем себе в этом отчет, – сказал Пегов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
бобслей
logoсборная России (бобслей)
Анатолий Пегов
Политика
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
logoсборная России жен (бобслей)
logoСпорт-Экспресс
