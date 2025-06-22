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Иванова о том, что саночников не пустили в Милан-2026: «Особенно обидно за наших молодых спортсменов»

Иванова высказалась о недопуске российских саночников к Олимпиаде-2026 в Милане.

«Я надеялась, что для наших саночников все-таки границы откроют и нам хотя бы дадут возможность получать нейтральные статусы, чтобы мы могли попытаться отобраться на Олимпиаду. Вынужденный пропуск следующего сезона означает, что для российских саночников возможность выступить на Олимпийских играх наступит только в 2030 году, почти через пять лет.

В этой ситуации мне особенно обидно за наших молодых спортсменов, многие из которых вообще не выступали на международном уровне. У них нет опыта спуска на других трассах, кроме сочинской, что создаст определенные сложности, когда нас все-таки начнут допускать. Сезон придется помучиться, думаю, а потом уже российские саночники адаптируются», – рассказала двукратный призер Олимпийских игр Татьяна Иванова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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