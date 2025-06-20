Кентен Фийон-Майе: «У меня по-прежнему есть желание побеждать. С Олимпиадой я смогу найти еще больше мотивации»

Кентен Фийон-Майе заявил, что его мотивирует Олимпиада-2026.

Французский биатлонист сейчас проводит сбор с национальной командой в Коррансон-ан-Веркоре.

«Перед каждой тренировкой я стараюсь ставить себе цели и достигать их. Это мотивирует больше, нежели делать что-то просто ради того, чтобы сделать. Если нет цели, лучше оставаться дома.

У меня по-прежнему есть желание побеждать, становиться лучше, насколько это возможно. С Олимпиадой я смогу найти еще больше мотивации в этом сезоне, чем в прошлом», – сказал 32-летний Фийон-Майе .

Фийон-Майе является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным серебряным призером Пекина-2022. Биатлонные гонки Олимпиады-2026 пройдут в феврале в Антхольце.