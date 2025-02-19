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Глава Федерации санного спорта России: «У нас еще есть возможность отобраться на Олимпиаду, если вернемся в начале следующего сезона»

Российские саночники сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

«Мы продолжаем контактировать с Международной федерацией санного спорта (FIL), связи не утрачены. Представители нашей федерации участвуют в конгрессах FIL, мы в курсе всех новостей и нововведений. Как только в те же международные правила вносятся изменения, то мы у себя также вносим правки. Держим руку на пульсе.

Нам пока не поступало приглашения в Италию на гомологацию (тестирование) строящейся олимпийской трассы. Также у нас пока нет никакой информации, когда нам разрешат выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе. У нас еще есть возможность отобраться на Олимпиаду, если вернемся в начале следующего сезона. Все будет зависеть от решения международной федерации», – сказала Гарт.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФССР (Федерация санного спорта России)
logoсборная России (сани)
Наталия Гарт
logoОлимпиада-2026
отстранение и возвращение России
Санный спорт
logoсборная России жен (сани)
FIL (Международной федерации санного спорта)
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