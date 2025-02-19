Глава Федерации санного спорта России: «У нас еще есть возможность отобраться на Олимпиаду, если вернемся в начале следующего сезона»

Российские саночники сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

«Мы продолжаем контактировать с Международной федерацией санного спорта (FIL), связи не утрачены. Представители нашей федерации участвуют в конгрессах FIL, мы в курсе всех новостей и нововведений. Как только в те же международные правила вносятся изменения, то мы у себя также вносим правки. Держим руку на пульсе.

Нам пока не поступало приглашения в Италию на гомологацию (тестирование) строящейся олимпийской трассы. Также у нас пока нет никакой информации, когда нам разрешат выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе. У нас еще есть возможность отобраться на Олимпиаду, если вернемся в начале следующего сезона. Все будет зависеть от решения международной федерации», – сказала Гарт.